Мишустин назвал сроки готовности самолета Ту-214

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ, передает РИА Новости.

По словам российского премьера, в конструкции самолета не останется иностранных материалов и изделий. Он также отметил, что Ту-214 является одним из самых надежных типов воздушных судов.

Мишустин указал, что целевой объем производства данного самолета через несколько лет должен составить двадцать машин в год. По его словам, такая договоренность была достигнута в июне в ходе посещения правительством казанского авиастроительного завода.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Мишустин заявил, что у РФ есть все возможности для развития своего самолетостроения и преодоления зависимости от импортной продукции

По мнению главы российского кабмина, авиационная отрасль сегодня нуждается в особой поддержке. Мишустин указал, что в 2022 году разработали и утвердили комплексную программу развития стратегически значимого сектора.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.