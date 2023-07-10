Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин назвал сроки готовности самолета Ту-214

Мишустин заявил, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ, передает РИА Новости.

По словам российского премьера, в конструкции самолета не останется иностранных материалов и изделий. Он также отметил, что Ту-214 является одним из самых надежных типов воздушных судов.

Мишустин указал, что целевой объем производства данного самолета через несколько лет должен составить двадцать машин в год. По его словам, такая договоренность была достигнута в июне в ходе посещения правительством казанского авиастроительного завода.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Мишустин заявил, что у РФ есть все возможности для развития своего самолетостроения и преодоления зависимости от импортной продукции

По мнению главы российского кабмина, авиационная отрасль сегодня нуждается в особой поддержке. Мишустин указал, что в 2022 году разработали и утвердили комплексную программу развития стратегически значимого сектора.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях