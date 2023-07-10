TotalEnergies запланировал построить несколько энергетических проектов в Ираке

Правительство Ирака и французская нефтяная компания TotalEnergies 10 июля заключили соглашение на постройку четырех проектов в области нефти, газа и ВИЭ. Общая стоимость контакта $27 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Изначально сделка была подписана в 2021 году с первоначальными инвестициями в $10 млрд на юге Ирака в течение 25 лет, но была отложена из-за разногласий.

По данным агентства, для улучшения энергоснабжения Ирака изначально предполагалось утилизировать факельный газ на трех нефтяных месторождениях для обеспечения газом электростанций. Кроме того, в планах было возведение завода по очистке морской воды. Он был необходим для обеспечения закачки воды и поддержания давления, необходимые для увеличения добычи нефти. Также необходимо было разработать солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт.

В начале февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на Iraq Oil Report сообщило, что TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров между главным исполнительным директором компании Патриком Пуянне и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Ранее в TotalEnergies посчитали возможным дефицит газа в Европе предстоящей зимой.