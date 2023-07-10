Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

TotalEnergies запланировал построить несколько энергетических проектов в Ираке

Reuters: французская TotalEnergies построит четыре энергопроекта в Ираке

close
100%
Depositphotos

Правительство Ирака и французская нефтяная компания TotalEnergies 10 июля заключили соглашение на постройку четырех проектов в области нефти, газа и ВИЭ. Общая стоимость контакта $27 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Изначально сделка была подписана в 2021 году с первоначальными инвестициями в $10 млрд на юге Ирака в течение 25 лет, но была отложена из-за разногласий.

По данным агентства, для улучшения энергоснабжения Ирака изначально предполагалось утилизировать факельный газ на трех нефтяных месторождениях для обеспечения газом электростанций. Кроме того, в планах было возведение завода по очистке морской воды. Он был необходим для обеспечения закачки воды и поддержания давления, необходимые для увеличения добычи нефти. Также необходимо было разработать солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт.

В начале февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на Iraq Oil Report сообщило, что TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров между главным исполнительным директором компании Патриком Пуянне и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Ранее в TotalEnergies посчитали возможным дефицит газа в Европе предстоящей зимой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях