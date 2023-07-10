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Клиенты Сбера и Альфа-Банка получили новые возможности оплаты с помощью QR-кодов

Клиенты Альфа-Банка начали получать кешбэк при оплате по QR-коду Сбера

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбера, появилась возможность оплаты через Alfa Pay, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь пользователи приложения Aльфа-Банка или мобильного банка Альфа-Онлайн смогут не только оплачивать покупки по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

«QR-код от Сбера как быстрый и удобный способ оплаты становится все более популярным по всей стране. Теперь клиенты Альфа-Банка, в дополнение ко всем преимуществам сервиса, будут получать еще и кешбэк — такой же, как и при оплате картой. Оплата QR-кодом — одна из опций платежной системы SberPay, которая позволяет оплачивать товары и услуги, даже если с собой нет банковской карты», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Для оплаты нужно либо отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать Alfa Pay, либо отсканировать код через приложение и затем подтвердить оплату.

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