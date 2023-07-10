В Турции намерены искать альтернативы газовым поставкам из России

Турция будет продолжать развивать взаимодействие с Россией в газовой отрасли, но планирует заниматься и развитием иных проектов в сфере поставок газа, утверждает глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар. Об этом сообщается в эфире Haberturk.

«Мы сотрудничаем с Россией в энергетике много лет. РФ всегда была важным поставщиком для Турции, она выполняла свою роль надежного поставщика даже в кризисные времена», — подчеркнул турецкий министр энергетики.

Как добавил Байрактар, у Турции никогда не наблюдалось дефицита газа из России.

«У нас создана важная энергетическая инфраструктура, в том числе СПГ. Около 10% СПГ на наш рынок поставляется американскими компаниями», — добавили глава Минэнерго Турции.

Он упомянул, что существует различные альтернативы поставкам газовых ресурсов и именно на этом Анкара хочется сосредоточиться.

До этого в Испании рассказали о высокой зависимости страны от российского газа. Аналитики выяснили, что подобная ситуация сложилась из-за того, что Испания закупает все больше российского сырья для дальнейшей перепродажи в Европу.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.