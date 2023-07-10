Поставщики газа в России не смогли ужесточить условия поставок топлива

Власти перенесли с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года вступление в силу обновленных правил поставки газа на внутреннем рынке из-за многочисленных противоречий между участниками рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект документа, опубликованный Минэнерго.

В публикации отметили, что это не первое сдвижение сроков: исходно новый свод правил должен был начать действовать с 1 сентября 2022 года. Он утвержден в ноябре 2021 года и призван сменить правила от 1998 года. Однако новый документ вызвал массу острых разногласий между поставщиками и потребителями, которые до сих пор не урегулированы. В частности, Минэнерго предложил ужесточить условия неравномерности отбора газа внутри месяца.

По данным издания, для потребителей подобные условия бесплатны, однако они выходят в дополнительные расходы для поставщиков топлива. При этом почти все участники рынка предлагают абсолютно разные значения, какими должны быть минимальные суточные отклонения при поставках.

Большинство собеседников издания опасаются, что многие предложенные меры лишь только увеличат расходы на газ, если нагрузка на основное производство будет неравномерной из-за уменьшения спроса или санкций. Кроме того, новые правила могут повысить затраты на закупку газа, что приведет и к росту цен на электроэнергию. Поэтому можно было бы решать все вопросы о недоборах и перерасходах газа через рыночные механизмы.

В середине февраля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что «Газпром» и другие газовые компании в России стали обращать больше внимания на газификацию внутри страны, так как внутренний рынок для них является основным.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз разрушают глобальный нефтегазовый рынок.