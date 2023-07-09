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Стало известно, как может измениться курс рубля после падения

Экономист Кузнецов: курс рубля стабилизируется в диапазоне 78-88 за доллар

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс рубля обязательно скорректируется в ближайшее время и стабилизируется на уровне 78-88 за доллар. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«До какого уровня укрепится рубль — вопрос довольно сложный, его позиция сегодня только формируется. Впрочем, и волшебного укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, тоже сегодня ждать не приходится», — отметил Кузнецов.

По его словам, если не будет новых шоков, то доллар будет в диапазоне 78-88 рублей, что будет комфортно большинству участников рынка. При этом любой взлет валюты, который происходит в короткий период времени, всегда заканчивается коррекцией.

Он добавил, что для россиян падение курса рубля будет выражено в росте инфляции, так как в России она сильно связана с курсом валют. Для бизнеса же возрастут финансовые риски, так как нет уверенности в том, что клиенты будут сами платить за разницу курсов.

9 июля исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев заявил, что ослабление рубля не несет в себе долгосрочных рисков для экономической стабильности страны.

Ранее в Госдуме заявили, что не будут рассматривать новых законов для остановки падения рубля.

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