«Газпром» не изменил объемы прокачки газа через территорию Украины

«Газпром» прокачивает газ в Европу через территорию Украины 9 июля 2023 года в объеме 40,8 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил представитель «Газпрома», передает ТАСС.

По словам представителя компании, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена. При этом днем ранее объем поставок в Европу был в том же объеме. Кроме того, до этого на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа также может быть на уровне 40,8 млн кубометров.

В начале мая 2022 года стало известно, что с 11 мая прекратится транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь шла о том, что компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которая расположена в ЛНР. Поэтому все поступающие заявки будут отклоняться, а приема газа не будет.

5 июля директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявил, что «Газпром» получает выручку в размере примерно 4–5 млрд долларов в год за поставки около 10–15 млрд кубометров газа через Украину в Европу, учитывая нынешние цены. Украинский маршрут, наряду с «Турецким потоком», является одним из двух основных путей поставок российского газа в Европу.

Ранее в Польше заявили, что страна продолжает зависеть от российского газа.