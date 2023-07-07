Минфин проинформировал о состоянии бюджета России с января по июнь

С января по июнь нефтегазовые доходы федерального бюджета России уменьшились почти в два раза (минус 47% в годовом выражении) — до 3,38 трлн рублей. Об этом говорится в отчете Министерства финансов России.

В Минфине объяснили падение нефтегазовых доходов тем, что база прошлого года очень высока, а также упали цены на российскую нефть сорта Urals.

Кроме того, дополнительное давление оказало уменьшение стоимости и сокращение объемов экспорта российского природного газа. По данным министерства, сокращение выплат по демпферу нефтяным компаниям и снижение ценовых показателей приведет к увеличению нефтегазовых поступлений во второй половине 2023 года.

Также 7 июля Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы российского федерального бюджета по итогам января-июня упали почти вдвое — на 47% в годовом выражении, до 3,382 трлн руб.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.