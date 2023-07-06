Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции

Первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев на полях Финансового конгресса Центробанка заявил, что Сбербанк сейчас работает над запуском для граждан РФ платежей в Турции. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока в нескольких отелях будет возможность оплачивать российскому туристу российской картой», — пояснил Царев.

По словам представителя Сбербанка, в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн.

Таким образом он ответил на вопрос о вариантах оплаты для граждан Российской Федерации в Турции.

Царев подчеркнул, что кредитная организация уже работает над расширением перечня точек для подобной оплаты.

До этого директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина заявила, что до конца года национальная система платежей «Мир» выйдет в пять-шесть новых стран. На данный момент карты системы «Мир» работают в Турции. По словам Бакиной, до конца лета ими можно будет расплатиться в любом терминале на Кубе. Она отметила, что некоторые государства опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике.

Ранее MarketOverview писал, что россиянам стало проще расплачиваться за товары и услуги в Турции.