Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции в отношении украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз» в случае дальнейших «недобросовестных действий» с ее стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Нафтогаз» уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации», — сказал Миллер, уточнив, что в таком случае любые отношения компаний РФ с «Нафтогазом» будут «невозможны».

По словам главы «Газпрома», украинская компания продолжает попытки организовать «недобросовестные» судебные разбирательства насчет транзита газа из России в Европу, притом, что «Нафтогаз» нарушает контрактные обязательства «под надуманными предлогами».

Миллер добавил, что арбитражное разбирательство, с точки зрения «Газпрома», «нелегитимно», а участие в процессе «бессмысленно».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает нюансов иска «Нафтогаза» к России о взыскании $5 млрд за утраченные активы в Крыму.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.