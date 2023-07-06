Нефтегазовых налогов собрано на полтриллиона меньше минимума

Согласно информации Минфина, в июне нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 528,6 млрд руб., что является минимальным значением с февраля этого года. Об этом пишет издание «Коммерсантъ». Сезонность является характерной чертой нефтегазовых доходов, включая неравномерное поступление налога на дополнительный доход (НДД). Сравнивая с прошлым июнем, снижение составило 26%, а в целом за полугодие поступления сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по итогам первого квартала — минус 45%).

Как пишет издание, более тревожным является стабильное отставание сборов от запланированного базового объема месячных нефтегазовых доходов. Минфин заложил в своих планах на 2023 год сумму в 8 трлн руб., которая, по оценке ведомства, необходима для покрытия расходов бюджета за счет нефти и газа. Эта сумма также связана с бюджетным правилом: при недоборе базового объема Минфин должен продавать валюту, а при его превышении — покупать ее из резервов на рынке.

В июне базовый объем был запланирован в размере 663,8 млрд руб., таким образом, недобор составил 135,2 млрд руб. В целом за полугодие нефтегазовые доходы составили 3,382 трлн руб. при запланированном минимуме в 3,936 трлн руб., что означает недобор в размере 554 млрд.

Из-за этого в июле не будет происходить перехода от продажи валюты к ее покупке Минфином для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это предусмотрено бюджетным правилом. В среду Минфин объявил, что направит на продажу юани на сумму 34,9 млрд руб. — 1,7 млрд руб. в день с 7 июля по 4 августа. Это вдвое меньше, чем в предыдущем месяце (3,6 млрд руб. в день).

В июле нефтегазовые сборы бюджета могут увеличиться из-за ослабления рубля и небольшого повышения цены на нефть Urals. В мае средняя цена барреля этого сорта составляла $53,3, а в июне — $55,3 (налоги на нефть рассчитываются по цене предыдущего месяца, а экспортная пошлина имеет меньший лаг — полмесяца).

«Коммерсантъ» отмечает, что новый способ расчета нефтяных налогов, который был утвержден властями, по-прежнему не функционирует.

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