Предприниматели из Белгородской области рассказали, как обстрелы ВСУ ударили по их бизнесу

Предприниматели из Белгородской области, находящейся под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сталкиваются с проблемами из-за нанесенного ущерба и оттока населения из региона. Об этом они рассказали Daily Storm.

По данным издания, только с 5 мая 2023 года 89 компаний в Шебекинском и Грайворонском городских округах понесли потери из-за обстрелов. Так, трое бизнесменов из девяти опрошенных рассказали о физическом повреждении своего имущества.

Например, руководитель и владелец сельскохозяйственного предприятия «Ратовские просторы» Сергей Лисов сообщил, что ущерб в результате обстрела двух его предприятий оценили в несколько десятков миллионов рублей.

«Ущерб около 38-39 миллионов рублей. Власти нам возместили 50%. Но не просто так дали, а подписано соглашение о том, что мы обязаны эти денежные средства направить на строительство, ремонт, для того чтобы восстановить свою деятельность», — отметил Лисов.

По его словам, второе его предприятие все еще находится в зоне обстрела, поэтому пока он не может собрать необходимые документы о размерах ущерба. Однако он смог передать в Следственный комитет данные о факте наличия повреждений, после чего ему выплатили 500 тыс. руб.

Владелице и руководительнице организации «Шебекино-дом», которая занимается управлением многоквартирных домов, Ольге Середенко, однако, власти пока не компенсировали понесенный ущерб. Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова в разговоре с изданием пообещала помочь понесшим ущерб бизнесменам.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Так, утром 5 июля губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Валуйки. В результате пострадала женщина. Она получила осколочное ранение грудной клетки и была доставлена в Валуйскую центральную районную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении громкий налоговый законопроект по бизнесу.