Путин считает, что экономика России развивается лучше, чем прогнозировалось

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя ситуация в российской экономике лучше, чем можно было прогнозировать ранее, и это дает надежду на выполнение всех намеченных задач. Об этом Путин сказал во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что выполнение всех социальных обязательств перед гражданами является «очень важным». «Но не менее важно то, что у нас результаты — во всяком случае, пока, скажем так, осторожно — лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи — во всяком случае, так, как мы их и ставили, — как минимум будут решены в течение года», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.

Так, средний уровень достижения показателей по нацпроектам достиг уровня в 98,95%. Реальные зарплаты в России за первые четыре месяца в 2023 году, по данным Мишустина, выросли на 4,2%. Безработица в стране находится на исторически низком уровне 3%. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2023 года составляет 1,4 тыс. предприятий. За первые пять месяцев года рост ВВП составил 0,6%. Инфляция на начало текущего месяца составила 3,4%, а годовом исчислении ожидается, что она не превысит 5%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.