В Италии назвали сумму замороженных активов российских олигархов

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около €2 млрд или $2,5 млрд с начала спецоперации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Банка Италии.

Италия наложила арест на активы российских бизнесменов, включая банковские счета, виллы, яхты и автомобили, в рамках антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, говорится в статье. В своем ежегодном отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в €2 млрд была обновлена по состоянию на конец июня. Также были заморожены порядка €330 млн на счетах 80 физических лиц из России.

До начала спецоперации пляжи и порты Италии были популярны у российских бизнесменов. Они покупали недвижимость в престижных районах — например, на озере Комо, Сардинии, в Тоскане и на Лигурийском побережье.

Некоторые олигархи, активы которых были заморожены, подали судебные апелляции. В том числе это сделал миллиардер Алишер Усманов.

В июне Еврокомиссия назвала точную сумму замороженных российских активов — $207 млрд. В эту сумму входят ценные бумаги Центробанка России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала конфисковать их.

Ранее Набиуллина допустила возможность обмена заблокированными активами с Западом.