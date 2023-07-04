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Оценены потери мировой экономики от раскола торговли

Генсек ООН Гутерриш: раскол глобальной торговли может стоить мировой экономике $1,4 трлн

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Andrew Kelly/Reuters

Всемирный банк оценил в $1,4 трлн потери, которые могут ждать мировую экономику от раскола глобальной торговой системы. Об этом предупредил в видеообращении к участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чьи слова приводит ТАСС.

Гуттериш отметил, что сейчас мировая торговая система «способствует увеличению неравенства». Генсек ООН подчеркнул, что решение проблемы несправедливой глобализации заключается в снижении несправедливости, а не в сокращении глобализации. По его словам, рыночные ограничения и закрытие границ ведут к увеличению рисков, вероятную цену которых он и привел. Генсек ООН призвал проводить глубокие реформы, способствующих более широкому присутствию развивающихся и формирующихся экономик в глобальных программах, которые отвечают их нуждам.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС заявил, что накопление долгов развитыми государствами увеличивает риски появления новых конфликтов в мире и мирового кризиса. Глава государства указал на обострение геополитических противоречий, продолжение деградации системы международной безопасности, рост рисков нового глобального экономического и финансового кризисов на фоне накопления долгов развитых стран, которое, по его мнению, становится бесконтрольным. Российский лидер отметил социальное неравенство и рост бедности по всему миру. Также Путин обратил внимание на ухудшение экологической и продовольственной безопасности.

Саммит ШОС начал свою работу 4 июля в Нью-Дели. Он проходит в онлайн-режиме.

Ранее Путин рассказал, какой рекорд установили Россия и страны ШОС во взаимной торговле.

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