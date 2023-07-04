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Минфин захотел резко сократить расходы бюджета

«Ведомости»: Минфин предложил снизить расходы бюджета на 10% с 2024 года

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В российском бюджете на 2024 год нужно снизить на 10% все незащищенные статьи расходов, а высвободившиеся деньги перераспределить. С таким предложением на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня выступил министр финансов Антон Силуанов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Участники заседания, по словам источников, в основном негативно отреагировали на это предложение, но не стали спорить с необходимостью сокращения бюджетных трат. Выступающие попросили для ведомств самостоятельно определять, какие расходы носят приоритетный характер, а от каких можно отказаться.

Силуанов пояснил, что оптимизация сейчас нужна из-за роста разрыва между доходами и расходами бюджета. По данным Минфина и Федерального казначейства, в 2023 году доходы бюджета составили 9,82 трлн руб., а расходы — 13,23 трлн. Дефицит бюджета оценивается в 3,41 трлн руб.

В качестве альтернативы на заседании предложили нарастить заимствования, но представитель Центробанка выступил резко против такого подхода. По его словам, в этом случае коммерческие компании будут ограничены в доступе к кредитам и возникнет перекос в пользу госсектора.

Источник, знакомый с ходом дискуссии, отметил, что Минфин в рамках предложения не учел ряд факторов — ускорение ВВП, ситуацию с доходами и рублем. Но другой собеседник газеты, близкий к правительству, отметил, что Силуанов представил более свежие оценки по сравнению с последним официально утвержденным прогнозом социально-экономического развития.

Под защищенными статьями бюджета (неофициальный статус) традиционно понимают те, что связаны с исполнением социальных обязательств, в первую очередь, многочисленные выплаты и на военные нужды и безопасность. Незащищенные статьи включают, например, национальную экономику, охрану окружающей среды и другие.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

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