Стало известно, верят ли россияне в исчезновение доллара

Почти половина россиян (44%) верит, что рубль выдержит любые санкции, а доллар США может в скором времени исчезнуть, следует из результатов опроса kp.ru. По мнению респондентов, Россия обретает все больше иностранных партнеров, готовых отказаться от американской валюты во взаиморасчетах.

«У нас плавающий рубль, именно поэтому наша экономика и выдержала все эти санкции. Так что, рубль, в любом случае выстоит», — отметила одна из участниц опроса.

При этом 13% россиян уверены, что рубль в скором времени окрепнет, а еще 6% респондентов и вовсе ожидают резкого скачка отечественной денежной единицы.

14% опрошенных не прогнозируют резких перемен на валютном рынке. По их мнению, доллар в ближайшее время переместится в диапазон 87-89 рублей, а евро не поднимется выше 100.

Ранее финансовый аналитик Михаил Зельцер объяснил, почему доллар сохраняется на отметке в 90 рублей на торгах Мосбиржи.

До этого экс-министр экономики Андрей Нечаев усомнился в том, что юань для России ценнее доллара.