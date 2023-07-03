Литва ограничила грузовой транзит ряда товаров через Россию и Белоруссию

Правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. Об этом пишет газета Verslo žinios.

Согласно материалу издания, в список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение вступило в силу 3 июля и будет действовать минимум год.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте отметил, что данная мера вводится якобы для недопущения попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Во время действия ограничения литовская таможня будет требовать от перевозчиков декларации от изготовителя, в которых должен быть указан продавец продукции и покупатель в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

В мае министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Вильнюс согласовывает с Европейским Союзом односторонний запрет на транзит товаров через литовскую территорию.

Литва 18 июня 2022 года перестала пропускать грузы из регионов РФ в Калининградскую область, если перевозимые товары включены в санкционные списки ЕС.

В конце мая стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) Польши остановит проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.