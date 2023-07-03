Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Литва ограничила грузовой транзит ряда товаров через Россию и Белоруссию

Литва ужесточила правила провоза 57 видов товаров через РФ и Белоруссию

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. Об этом пишет газета Verslo žinios.

Согласно материалу издания, в список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение вступило в силу 3 июля и будет действовать минимум год.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте отметил, что данная мера вводится якобы для недопущения попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Во время действия ограничения литовская таможня будет требовать от перевозчиков декларации от изготовителя, в которых должен быть указан продавец продукции и покупатель в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

В мае министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Вильнюс согласовывает с Европейским Союзом односторонний запрет на транзит товаров через литовскую территорию.

Литва 18 июня 2022 года перестала пропускать грузы из регионов РФ в Калининградскую область, если перевозимые товары включены в санкционные списки ЕС.

В конце мая стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) Польши остановит проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях