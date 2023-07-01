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На Украине обновили антироссийский санкционный список

Зеленский ввел санкции в отношении энергетической компании «Мосэнергосбыт»

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Максим Блинов/РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничения сроком на десять лет в отношении российской энергосбытовой компании «Мосэнергосбыт». Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского, ссылаясь на указ главы государства.

В публикации поясняется, что данное решение было принято Совета национальной безопасности и обороны Украины, оно начнет действовать с сегодняшнего дня.

1 июля Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против более чем 190 физических лиц, в том числе граждан Российской Федерации — руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Соответствующий указ был размещен на сайте украинского лидера. Отмечается, что в украинский санкционный список также попало 291 юридическое лицо, в частности российские, белорусские, грузинские и казахстанские заводы и компании.

Кроме того, Зеленский ввел ограничения сроком на десять лет в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов в РФ.

Ранее Зеленский заявил о введении санкций против судей Конституционного суда России.

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