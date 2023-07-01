Во Всемирном банке заявили о неприемлемости рисков финансирования Украины для регулятора

Источник в российской дирекции группы Всемирного банка заявил РИА Новости, что в регуляторе «прекрасно понимают» все риски, возникающие в связи с финансированием Украины, и по этой причине перекладывают их на «заинтересованные» государства.

»Всемирный банк прекрасно понимает все риски, связанные с финансированием Украины, и ввиду того, что такие риски для самого Всемирного банка неприемлемы, он их перекладывает на заинтересованные государства», — сказали агентству.

По словам источника, Всемирный банк «лишь следит за целевым расходованием предоставляемой помощи», а «основное бремя», связанное с финансированием украинского государства, лежит на Международном валютном фонде.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что с февраля прошлого года Киев получил более $22 млрд финансовой помощи от Всемирного банка. Марченко совершил рабочий визит в Вашингтон, где встретился с Управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. На встрече обсуждалось сотрудничество по мобилизации ресурсов на бюджетные нужды и имплементацию проектов по быстрому восстановлению.

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