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СМИ узнали, что лидеры ЕС поддержали налогообложение сверхприбыли от активов России

Bloomberg: лидеры стран ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Главы стран — членов Евросоюза поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных ЕС активов Российской Федерации. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в настоящее время плане окончательно не одобрен из-за того, что вызывает юридические и финансовые вопросы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летнего перерыва. При этом сроки предложения в настоящее время неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит устранить. Об этом заявили источники агентства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз планирует получать до €3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее Минфин США расширил санкции в отношении России.

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