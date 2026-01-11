Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Стало известно о состоянии девяти пострадавших в ДТП в Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Кола»
Госкомитет Карелии по безопасности

Три человека находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе «Кола». Об этом сообщает минздрав Карелии.

По данным ведомства, пострадавшие являются жителями Новгородской области, Петербурга и Петрозаводска.

Всего в аварии пострадали пятеро детей. Из них один находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных осмотрели, в госпитализации они не нуждались.

Серьезные травмы получила 38-летняя женщина, после аварии ей понадобилось хирургическое вмешательство.

«Операция была очень сложной. Сейчас она в реанимации, в сознании», – сообщается в публикации.

Еще одна женщина получила ушибы и переломы, она в травматологическом отделении.

В тяжелом состоянии находится 60-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, с ним работают нейрохирурги. Еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Авария произошла на 261-м километре автодороги «Кола». На дороге столкнулись две машины, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии машина влетела в остановку с людьми, ожидавшими трамвай.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594361_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+