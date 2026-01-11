Стало известно о состоянии девяти пострадавших в ДТП в Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Кола»

Три человека находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе «Кола». Об этом сообщает минздрав Карелии.

По данным ведомства, пострадавшие являются жителями Новгородской области, Петербурга и Петрозаводска.

Всего в аварии пострадали пятеро детей. Из них один находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных осмотрели, в госпитализации они не нуждались.

Серьезные травмы получила 38-летняя женщина, после аварии ей понадобилось хирургическое вмешательство.

«Операция была очень сложной. Сейчас она в реанимации, в сознании», – сообщается в публикации.

Еще одна женщина получила ушибы и переломы, она в травматологическом отделении.

В тяжелом состоянии находится 60-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, с ним работают нейрохирурги. Еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Авария произошла на 261-м километре автодороги «Кола». На дороге столкнулись две машины, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

