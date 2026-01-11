В Киеве перенесли срок восстановления теплоснабжения

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале о переносе срока нормализации работы коммунальных служб в Киеве на четверг, заявив, что для улучшения ситуации «нужно время».

Она обещала, что теплоснабжение в Киеве восстановят к вечеру субботы, 10 января. Кроме того, должен был быть произведен переход на плановые графики отключения электроэнергии.

«В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время-ориентируемся на четверг», — написала Свириденко.

11 января мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без отопления остаются более 1000 домов.

В ночь на 9 января Киев подвергся массированному налету беспилотников, после которого в городе возникли масштабные проблемы с инфраструктурой.

Ранее жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света.