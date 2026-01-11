Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Киеве перенесли срок восстановления теплоснабжения

Свириденко сообщила о переносе срока восстановления теплоснабжения в Киеве
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале о переносе срока нормализации работы коммунальных служб в Киеве на четверг, заявив, что для улучшения ситуации «нужно время».

Она обещала, что теплоснабжение в Киеве восстановят к вечеру субботы, 10 января. Кроме того, должен был быть произведен переход на плановые графики отключения электроэнергии.

«В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время-ориентируемся на четверг», — написала Свириденко.

11 января мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без отопления остаются более 1000 домов.

В ночь на 9 января Киев подвергся массированному налету беспилотников, после которого в городе возникли масштабные проблемы с инфраструктурой.

Ранее жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594307_rnd_7",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+