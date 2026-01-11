Медведев завоевал титул в Брисбене, обыграв американца

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия.

В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Медведев выполнил десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря победе на турнире Медведев поднимается с 13 на 12 место в мировом рейтинге.

В 2025 году Медведев не квалифицировался на Итоговый турнир. Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга.