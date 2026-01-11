Размер шрифта
«И вам не советую»: 20-летний игрок ЦСКА никогда не пил алкоголь

Александр Вильф/РИА Новости

20-летний футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда в своей жизни не употреблял алкогольные напитки. Его слова приводит «Советский спорт».

«Можно, наверное, сказать, что нельзя пить алкоголь, но это и так по умолчанию в принципе. Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет», — заявил он.

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Андрей Аршавин сравнил Кисляка и Алексеем Батракова с Александром Головиным.
 
