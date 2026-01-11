В Австралии десятки тысяч домов остались без света из-за циклона

ABC: в Австралии 20 тысяч домов остались без света после циклона «Кодзи»

Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Дэвид Крисафулли рассказал, что более 20 тысяч домов остались без электричества из-за циклона «Кодзи». Его слова передает телеканал ABC.

По словам Крисафулли, в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Бригады работают над восстановлением электроснабжения примерно в 22 тысячах домов, большинство отключений электричества приходится на город Маккай и острова Уитсанди», — поделился премьер-министр.

Циклон «Кодзи» второй категории пришел к северному побережью Квинсленда утром в воскресенье, 11 января. На побережье обрушились сильные дожди и ветры со скоростью 113 км/час. В некоторых районах за шесть часов выпало до 327 мм осадков.

Австралийское метеобюро передает, что в ближайшие сутки в некоторых районах Кливсленда может выпасть до 340 мм осадков.

