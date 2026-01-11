Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Австралии десятки тысяч домов остались без света из-за циклона

ABC: в Австралии 20 тысяч домов остались без света после циклона «Кодзи»
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Дэвид Крисафулли рассказал, что более 20 тысяч домов остались без электричества из-за циклона «Кодзи». Его слова передает телеканал ABC.

По словам Крисафулли, в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Бригады работают над восстановлением электроснабжения примерно в 22 тысячах домов, большинство отключений электричества приходится на город Маккай и острова Уитсанди», — поделился премьер-министр.

Циклон «Кодзи» второй категории пришел к северному побережью Квинсленда утром в воскресенье, 11 января. На побережье обрушились сильные дожди и ветры со скоростью 113 км/час. В некоторых районах за шесть часов выпало до 327 мм осадков.

Австралийское метеобюро передает, что в ближайшие сутки в некоторых районах Кливсленда может выпасть до 340 мм осадков.

10 января пролив Дарданеллы временно закрыли для судоходства из-за штормового ветра.

Ранее один вид транспорта перестал работать в Севастополе из-за шторма.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594283_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+