Путин на следующей неделе встретится с иностранными послами

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе примет верительные грамоты из рук иностранных послов. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, также глава государства в рамках первой рабочей недели года проведет совещание с правительством, а также множество рабочих встреч.

Подробности о том, представители каких стран примут участие в церемонии, не приводятся.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина намечен целый ряд зарубежных визитов в 2026 году. Он подчеркнул, что в январе у российского лидера не будет спокойного графика.

До этого представитель Кремля заявил, что Россия пригласила журналистов из недружественных стран на прямую линию с Путиным, поскольку заинтересована, чтобы весь мир слышал, что говорит российский лидер.

Ранее Макрон заявил о желании поговорить с Путиным в ближайшее время.