Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Один из районов Одесской области остался без света из-за аварии

ДТЭК: в Одесском районе из-за аварийной ситуации произошел частичный блэкаут
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Частичный блэкаут произошел в Одесской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК, опубликовавшая заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня произошла аварийная ситуация на оборудовании энергетической компании. Без света частично остались жители Одесского района», — говорится в тексте.

По какой именно причине произошла авария, в пресс-службе не уточнили. Также не поступало никакой информации о сроках восстановления электроснабжения.

11 января украинское издание «Страна.ua» написало, что значительная часть Днепропетровской области осталась без света. Причиной послужила авария в энергосистеме. По данным издания, отключение электричества не коснулось только Криворожского района.

К утру специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. Сейчас к сетям постепенно подключают жилые дома, отмечается в материале.

Накануне компания «Укрэнерго» заявила, что 11 января во всех регионах страны будут действовать графики отключения света. Такой шаг решили предпринять из-за последствий ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Ранее в Киеве отключили воду и отопление.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594295_rnd_2",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+