Один из районов Одесской области остался без света из-за аварии

Частичный блэкаут произошел в Одесской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК, опубликовавшая заявление на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня произошла аварийная ситуация на оборудовании энергетической компании. Без света частично остались жители Одесского района», — говорится в тексте.

По какой именно причине произошла авария, в пресс-службе не уточнили. Также не поступало никакой информации о сроках восстановления электроснабжения.

11 января украинское издание «Страна.ua» написало, что значительная часть Днепропетровской области осталась без света. Причиной послужила авария в энергосистеме. По данным издания, отключение электричества не коснулось только Криворожского района.

К утру специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. Сейчас к сетям постепенно подключают жилые дома, отмечается в материале.

Накануне компания «Укрэнерго» заявила, что 11 января во всех регионах страны будут действовать графики отключения света. Такой шаг решили предпринять из-за последствий ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Ранее в Киеве отключили воду и отопление.