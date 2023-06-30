ДОМ.РФ впервые разместил ипотечные облигации с закладными на новостройки объемом 17,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Институт развития в жилищной сфере впервые секьюритизировал закладные с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ). Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 17,4 млрд рублей обеспечен кредитами Банка ДОМ.РФ по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» и IT-ипотеке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, а организатором и агентом по размещению – Банк ДОМ.РФ. По итогам сбора книги заявок ставка купона по облигациям была установлена на уровне «Ключевая ставка Банка России + 0,9%».

Выдача закладных на первичном рынке жилья и их дальнейшая секьюритизация были упрощены в 2022 году. Теперь переоформление закладной в связи с завершением строительства недвижимости можно проводить без привлечения заемщика и повторной оценки. Как подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина, потенциал секьюритизации на первичном рынке жилья огромен.

«До недавнего времени закладные по кредитам на квартиры в строящихся домах практически не выдавались, хотя по итогам 2022 года каждая третья ипотека приходилась на новостройки. Доля «первички» в ипотечном покрытии ИЦБ ДОМ.РФ по закону может достигать 60%. Мы ожидаем рост объемов секьюритизации в этом сегменте», — отметила она.

Председатель правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что банк входит в число ведущих жилищных кредиторов и является одним из самых быстрорастущих банков страны.

«Соответствуя этому статусу, мы используем передовые решения на рынке. Банк в числе первых масштабировал ипотечные сделки на первичном рынке с оформлением е-закладной. Это позволит нам существенно увеличить объем секьюритизации – важнейшего инструмента для развития розничного бизнеса. На данный момент секьюритизировано уже более 25% нашего ипотечного портфеля», — сказал он.

Напомним, для Банка ДОМ.РФ это уже 14-я сделка по секьюритизации ипотеки. Первую ипотечную сделку по покупке квартиры на этапе строительства с одновременным оформлением е-закладной Банк ДОМ.РФ провел еще в декабре 2022 года. С апреля 2023 года банк начал масштабировать эту практику по всей России.