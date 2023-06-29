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В ГД предложили увеличить налоговую ставку для состоятельных москвичей

Вице-спикер ГД Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для богатых москвичей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для «богатых москвичей» с доходом более 35 млн рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Чернышов направил соответствующее письмо главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.

Чернышов заявил, что на такой шаг необходимо пойти для «повышения социальной справедливости».

«Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — пояснил депутат.

Он добавил, что деньги пойдут на развитие инфраструктуры, благоустройство, парки и новые детские площадки. При этом 2% необходимо направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд «Круг добра», еще 3% — на программы развития периферийных муниципалитетов.

До этого Госдума одобрила в первом чтении разовую конфискацию у бизнеса 300 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ раскрыл, планируются ли изменения в налогообложении доходов физлиц.

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