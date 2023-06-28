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На Украине придумали, как искоренить коррупцию

Замглавы офиса Зеленского: на Украине обсуждают запрет наличных для борьбы с коррупцией

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Global Look Press

На Украине обсуждают инициативу полного запрета хождения наличных денег в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, передает издание «КП на Украине».

«Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем», — сказал Шурма.

По его словам, вопрос серьезно обсуждается президентской командой, а также с самим президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой (без наличных денег)», — сказал Шурма.

По его словам, в ближайшие месяцы будет представлена дорожная карта, власти примут решение, продвигать инициативу или нет.

23 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете El Mundo, что не может представить Европейский союз без Украины в его составе «через 20 или 30 лет», однако для этого украинским властям предстоит провести несколько демократических изменений, в частности, модернизировать судебную систему и принять меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией и тд.

В тот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семья которого за время боевых действий в стране приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн.

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