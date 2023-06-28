Активы одного российского банка разрешили разблокировать в Бельгии

Бельгийский регулятор разрешил российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на коллегию адвокатов Delcredere.

В публикации говорится, что было разблокировано $10 млн. Название банка не раскрывается, но, по данным газеты, он входит в топ-100 кредитных организаций страны.

Журналисты отмечают, что это второй случай, когда регулятор удовлетворил заявление на разблокировку активов самого заявителя — банка, и первого — в отношении третьего лица, топ-менеджера финансовой организации, без вида на жительства европейской страны.

Эксперты отмечают, что добиться разморозки средств проще, чем ценных бумаг. Кроме этого, процедура упрощается, если деньги намереваются перевести в европейский депозитарий или банк.

При этом специалисты отмечают, что даже в этом случае ожидать быструю разблокировку активов широкого круга инвесторов не приходится.

В мае сообщалось, что представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что страны Европейского союза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центрального банка России вместо €300 млрд, озвученных ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен