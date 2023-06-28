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В Польше заявили, что страна продолжает зависеть от российского газа

Money.pl: Польша все еще зависит от газа из России, несмотря на заявления властей

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Matthias Rietschel/AP

Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале, что говорит о продолжении зависимости от российского топлива. При этом заявления властей страны об избавлении от зависимости оказались ошибочными. Об этом пишет польское издание Money.pl.

Главным поставщиком СПГ в Польшу остается Россия. Несмотря на заявления правительства, что к концу 2022 года страна полностью откажется от импорта российского газа, в первом квартале текущего года закупки из Москвы составили больше половины всего импорта (50,8%), а объем закупок обошелся в €710 млн. При этом остальная часть Евросоюза (ЕС) за этот же период закупила у России топлива на €417 млн.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Польша может избавиться от зависимости от российского топлива. В частности, по всей Европе растет значение США как поставщика газа. Кроме того, в страну может поступать газ из Саудовской Аравии, так как Варшава углубила сотрудничество с этой страной в последнее время. Однако инфраструктура Польши все еще не подготовлена для больших объемов топлива из других стран. Речь идет о дефиците перегрузочных терминалов и небольшом количестве железнодорожных цистерн.

Аналитики посчитали, что даже при увеличении инфраструктурных мощностей, польские порты могут принимать лишь небольшие суда, а газовые терминалы не являются приоритетным направлением для железных дорог.

Ранее издание Rzeczpospolita писало, что Польша продолжает покупать в России сжиженный углеводородный газ. Причем объемы закупок в два раза больше, чем у всех стран ЕС.

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