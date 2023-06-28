ЕЦБ может изменить свой взгляд на инфляцию в Европе

Европейские регуляторы могут изменить подход к европейской инфляции, пытаясь признать ее приемлемой на фоне необходимости зеленого перехода и увеличения энергонезависимости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на доклады представителей европейских регуляторов.

Доклады к форуму в Синтре доказывают, что при решении среднесрочных задач Европейскому Центробанку (ЕЦБ) нужно учитывать долгосрочные задачи самого Евросоюза (ЕС). Кроме того, рост инфляции станет данностью для Европы в ближайшие несколько лет. Поэтому особой нужды бороться с последствиями спецоперации России на Украине сейчас нет, так как инфляционные ожидания в европейском регионе никуда не денутся.

Некоторые эксперты и участники рынка, которые выступали на форуме в Синтре, отметили, что для Европы важно восстановить рынки недвижимости и увеличить ее стоимость. Тогда, частично, рост инфляции может прекратиться.

Большинство экономистов на форуме пришли к выводу, что для реализации зеленого перехода в энергетике ЕС необходимо спокойно относиться к повышенному инфляционному фону, так как это требует больших денежных вливаний.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что руководство ЕЦБ будет рассматривать возможность очередного увеличения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится в июле. Курс на ужесточение денежно-кредитной политики в регионе обусловлен сохраняющимися инфляционными рисками.