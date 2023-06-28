Правительство подготовило документ о компенсациях клиентам банков, обманутым мошенниками

Российским правительством подготовлены и переданы президенту РФ Владимиру Путину предложения, направленные на создание механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает ТАСС.

Тем самым, правительство и Центробанк России (ЦБ) выполнили поручение Путина представить к 1 июля соответствующие идеи.

Правительство намерено совершенствовать механизм возврата кредитными организациями похищенных мошенниками денег своим клиентам путем внесения изменений в федеральный закон «О национальной платежной системе».

В свою очередь, пресс-служба Центробанка пояснила, что банки обязаны возмещать сумму перевода в том случае, если он перевод совершен на счет получателя средств, информация о котором содержалась в в специальной базе данных ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента».

Кроме того, документ предусматривает обязанность кредитных организаций приостанавливать переводы по явно мошенническим операциям на два дня. Благодаря такому двухдневному сроку у пострадавшего будет возможность отменить перевод.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года количество атак злоумышленников на клиентов российских банков в попытке получить доступ к учетным записям пользователей выросло на 59% по сравнению с январем-февралем.