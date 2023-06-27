Компания сына Абрамовича планирует искать газ в Саратовской области

Пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области сообщила, что подконтрольная сыну российского миллиардера Романа Абрамовича Аркадию компания «Диалл альянс» планирует инвестировать 6,5 млрд рублей в разработку восточной части Бортового лицензионного участка в регионе с целью эксплуатации Павловского, Непряхинского и Липовского нефтегазовых месторождений, передает газета «Ведомости».

«Инвестпроект на 6,5 млрд руб. предусматривает бурение новых скважин, строительство 200 км газопровода, объединяющего месторождения с установкой комплексной подготовки газа «Карпенское». Планируется 80%-ный рост газодобычи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года доля российского газа (природного и сжиженного) в суммарном объеме европейского импорта составила около 33%.