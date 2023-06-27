Минфин США ввел новые антироссийские ограничения

Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении россиянина Андрея Иванова, одной российской компании и трех зарубежных юрлиц, которые, по мнению ведомства, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«OFAC ввело санкции против четырех компаний и одного физического лица, связанных с российской частной военной компанией «ЧВК Вагнер», — говорится в публикации.

Согласно данным ведомства, в санкционный список были добавлены российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), а также Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

В заявлении указывается, что вышеуказанные компании действовали или намеревались действовать в интересах либо от имени Пригожина, оказывали финансовую поддержку ЧВК «Вагнер».

Ранее Минфин США обновил санкционный список по России, включив в него два физических лица. В перечень включили россиян Егора Попова и Алексея Суходолова. Причина не сообщается.