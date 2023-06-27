Мишустин заявил о повышении устойчивости российского бюджета

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бюджет становится все более устойчивым, в том числе за счет роста доходов от несырьевых отраслей. Его слова приводит ТАСС.

«Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — сказал российский премьер.

По информации Мишустина, реальный сектор на данный момент развивается и повышает обороты. Например, приток доходов от него за первый квартал 2023 года вырос более чем на 10% в сравнении с тем же периодом 2022 года и превысил 70%.

«Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым», — подчеркнул глава кабмина.

Он также отметил, что, несмотря на сложные внешние обстоятельства, у РФ получилось сохранить существенную часть положительной динамики федерального бюджета.