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Мишустин заявил о повышении устойчивости российского бюджета

Мишустин сообщил об увеличении доходов бюджета России от несырьевых отраслей

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бюджет становится все более устойчивым, в том числе за счет роста доходов от несырьевых отраслей. Его слова приводит ТАСС.

«Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — сказал российский премьер.

По информации Мишустина, реальный сектор на данный момент развивается и повышает обороты. Например, приток доходов от него за первый квартал 2023 года вырос более чем на 10% в сравнении с тем же периодом 2022 года и превысил 70%.

«Отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым», — подчеркнул глава кабмина.

Он также отметил, что, несмотря на сложные внешние обстоятельства, у РФ получилось сохранить существенную часть положительной динамики федерального бюджета.

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