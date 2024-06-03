Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с «временщиком»: «Для плотских утех»

Балерина Волочкова заявила о романе с мужчиной исключительно ради секса

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с PROZvezd призналась, что состоит в отношениях с временным партнером ради «плотских утех».

«Да, мужчина для плотских утех имеется, и свою нехитрую задачу он не то, что выполняет, но перевыполняет. Но он — временщик. Свою судьбу — так, чтобы вместе до конца наших дней, — я в нем не вижу. Однако же нам хорошо рядом друг с другом во всех планах, поэтому грустить мне не о чем», — подчеркнула Волочкова.

Артистка также опровергла домыслы фанатов о скорой свадьбе из-за выхода танцовщицы в полностью белом платье на церемонии награждения музыкальной премии. Волочкова оправдалась тем, что белый цвет был обязательной частью дресс-кода.

В начале мая Анастасия Волочкова назвала секрет своей стройности в ответ на критику своих фото с Мальдив. По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям.

Ранее Лера Кудрявцева и Наташа Королева поругались на телешоу из-за спора об искренности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами