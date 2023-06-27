Стало известно об отказе Гайаны вступать в ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) захотела, чтобы богатая нефтяными месторождениями южноамериканская Гайана стала участником объединения, но получила отказ. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух собеседников из ОПЕК, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в последние месяцы приглашали Гайану вступить в организацию. Однако пока южноамериканская республика решила не присоединяться.

По словам вице-президента страны Бхаррата Джагдео, Гайане необходимо быстро нарастить добычу нефти с учетом увеличения спроса. Вступление в ОПЕК же могло привести к тому, что страна стала бы обязана усилиям организации по снижению мировых поставок ради поддержки цен на нефть. ПОЭТОМУ Гайана будет занимать выжидательную позицию ради правильных действий в собственной стране.

Авторы публикации отметили, что если Гайана все же захочет стать участником ОПЕК, то это государство станет первым новым членом организации за последние пять лет.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, обратилась к России с просьбой соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи нефти. Как говорится в публикации, Эр-Рияд недоволен, что Россия не придерживается обещанного российскими властями уровня сокращения добычи нефти.