Стали известны условия для укрепления курса рубля

Рубль начнет крепнуть, как только цены на нефть будут расти, а экспорт и импорт придут в состояние балансировки. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Положительно отразиться на курсе рубля могут новости, связанные с ростом цен на нефть, определенными экономическими успехами внутри страны, улучшением данных по балансу экспорта и импорта внутри страны», — отметил Григорьев.

По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для того, чтобы курс рубля становился сильнее. В частности, это произошло из-за того, что импорт в России достаточно вырос, а экспорт упал. Также спрос на валюту все еще достаточно высок.

Он добавил, что до сих пор сохраняются определенные политические и экономические риски. Поэтому инвесторы продолжают вкладывать средства в доллары и евро.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что рубль в будущем сможет укрепиться, поэтому не стоит сейчас переживать из-за повышения курса доллара, который поднялся на Мосбирже выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.