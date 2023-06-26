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Экономист описал ситуацию с повышением курса доллара словами «психовать не стоит»

Экономист Разуваев: рубль в будущем сможет укрепиться после улучшения макроэкономической ситуации

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Shutterstock

Рубль в будущем сможет укрепиться, поэтому не стоит сейчас переживать из-за повышения курса доллара, который поднялся на Мосбирже выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом сказал телеканалу «360» экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я думаю, то ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс 84-85 [рублей за доллар]. Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит», — сказал Разуваев.

По его словам, вскоре в стране улучшится макроэкономическая ситуация, что будет способствовать укреплению рубля. Помимо этого, Центробанк России в ближайшее время планирует повысить ключевую ставку, что также позволит снизить курс доллара, добавил экономист.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев до этого сказал, что скачок курса доллара связан с происходящим в информационном поле и внутриполитической обстановкой в стране. По его словам, серьезных факторов для роста валюты нет, а информационный шум проходит быстро.

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