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В Германии выступили против использования Евросоюзом активов России

FT: чиновники из Германии выступают против плана ЕС по использованию активов России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Несколько чиновников из Германии выступили против планов Европейского союза использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, полагая, что такое решение может привести к юридическим или финансовым рискам. Об этом сообщает газета Financial Times.

Представитель МИД ФРГ заявил изданию, что России придется возместить ущерб, нанесенный Украине. Германская сторона в свою очередь сделает «все возможное по закону», чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, в отношении которых были введены санкции. Также источник добавил, что идея использования активов РФ для восстановления Украины вызывает «сложные финансовые и юридические вопросы».

Другой чиновник заявил, что если Европейский союз заберет деньги Центрального банка России или получит прибыль от инвестирования его средств, то это может привести к тому, что Польша потребует от ФРГ предоставить ей репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Еще один германский чиновник сообщил FT, что министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман исследовал план ЕС по изъятию активов ЦБ РФ и пришел к выводу, что с юридической точки зрения его выполнить невозможно.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Европейский Cоюз приблизился к выработке подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении СВО стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников, в частности были заморожены активы российского Центрального банка. Банк России был лишен возможности использовать собственные международные резервы, с тех пор регулятор ищет возможности разморозить активы.

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