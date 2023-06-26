В России начали искать возможность увеличения доходов от продажи нефти

Министерство финансов России обсуждает возможность изменения формулы сбора налогов с продажи нефти, что увеличит поступления в бюджет. Об этом «Ведомостям» заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Первым вариантом стало снижение предельного максимального дисконта к эталонному сорту Brent с 25 долларов за баррель до 20. Решения по этому вопросу пока нет, а значит, нельзя и предполагать, с какого момента новая предельная скидка начнет действовать», — отметил Сазанов.

По его словам, другим способом изменения формулы может стать привязка к котировке сорта Dubai. Этот вариант ведомство будет обсуждать уже осенью. В этом случае дисконт сократится до $15-16 вместо $20.

Источник издания указал, что второй вариант максимально верный по смыслу, но достаточно сложный. Первый же достаточно простой, но тут будут происходить постоянные обсуждения по поводу величины скидки. При этом эксперты рынка добавили, что с ростом нефтяных котировок в мире размер скидки на российское топливо тоже вырастет. Это произойдет из-за ценового потолка в $60 за баррель.

В конце января газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и к одной из нефтяных компаний, писала, что российские власти начали обсуждать возможное изменение принципов расчета цены на нефть, которая применяется для целей налогообложения. В качестве наиболее реального варианта рассматривается привязка стоимости сорта Urals к сортам Brent или Dubai Crude с определенным дисконтом.