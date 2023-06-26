Банки РФ понизили курсы обмена валют

После резкого роста обменных курсов доллара и евро утром 24 июня российские банки снизили их, сообщает РИА Новости.

Большинство банков предлагает за доллар меньше 90 рублей, а за евро чуть ниже 100 рублей.

В субботу утром крупные банки повысили курсы доллара и евро. Так, во многих из них доллары можно было купить от 90 рублей, а евро — от 100 рублей.

Но уже к середине дня стоимость доллара и евро существенно снизилась.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки в субботу утром резко подняли курсы валют. Доллар во многих банках стоил больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро составлял 105 и 115 рублей соответственно, а самый низкий — 84,87 и 93,06 рублей.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов считает, что курс доллара в России на следующей неделе будет колебаться на уровне 85–88 рублей по базовой оценке. По его словам, курс доллара может быть еще выше, но все будет зависеть от новостного фона. Однако фундаментальный баланс курса доллара держится от объема поступающей выручки в валюте и спроса на нее со стороны импортеров.