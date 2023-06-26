Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТОП-менеджер от РФ в МВФ указал на необратимость фрагментации мировой экономики

Исполнительный директор от РФ в МВФ Можин указал на необратимость фрагментации мировой экономики

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил о вопиющем использовании Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро. По его оценке, это приводит к необратимой фрагментации мировой экономики. Об этом Можин рассказал РИА Новости .

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — указал топ-менеджер МВФ.

По оценке российского специалиста, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить эту проблему, а руководство международной организации «не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники», имеющие значительное большинство голосов в совете директоров.

В подтверждение своих слов Можин привел в пример последствия санкций против РФ, которые привели к временному исчезновению на территории страны отдельных категорий товаров из-за санкций.

«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики», — подчеркнул Можин.

Он считает, что политика сдерживания в отношении РФ является «по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию».

Ранее свыше 10 тыс. граждан Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций Соединенного Королевства против Российской Федерации и прекращению помощи Украине. По данным сайта правительства Соединенного Королевства, петицию уже подписали 10 089 человек.

Если петицию подписывает свыше 10 тыс. человек, то на нее должно отреагировать британское правительство. В парламенте страны начнут обсуждать петицию, если она наберет больше 100 тыс. подписей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях