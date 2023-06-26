ТОП-менеджер от РФ в МВФ указал на необратимость фрагментации мировой экономики

Исполнительный директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил о вопиющем использовании Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро. По его оценке, это приводит к необратимой фрагментации мировой экономики. Об этом Можин рассказал РИА Новости .

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — указал топ-менеджер МВФ.

По оценке российского специалиста, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить эту проблему, а руководство международной организации «не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники», имеющие значительное большинство голосов в совете директоров.

В подтверждение своих слов Можин привел в пример последствия санкций против РФ, которые привели к временному исчезновению на территории страны отдельных категорий товаров из-за санкций.

«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики», — подчеркнул Можин.

Он считает, что политика сдерживания в отношении РФ является «по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию».

Ранее свыше 10 тыс. граждан Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций Соединенного Королевства против Российской Федерации и прекращению помощи Украине. По данным сайта правительства Соединенного Королевства, петицию уже подписали 10 089 человек.

Если петицию подписывает свыше 10 тыс. человек, то на нее должно отреагировать британское правительство. В парламенте страны начнут обсуждать петицию, если она наберет больше 100 тыс. подписей.