В США указали на риски сохранения зависимости ЕС от природного газа на десятилетия вперед

В обозримом будущем европейским странам не удастся совершить стремительный переход местного энергетического рынка на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Потребность региона в природном газе будет сохраняться еще несколько десятилетий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Нарастить инвестиции в топливо планируют ряд мировых гигантов отрасли, включая британо-нидерландскую фирму Shell, американскую энергокомпанию Chevron и других представителей отрасли. При этом Китай и ряд европейских импортеров по-прежнему продолжают заключать контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ), уточняется в статье.

«Ведущие мировые производители планируют ускорить инвестиции в топливо. Китай продолжает подписывать сделки на покупку сжиженного природного газа после 2050 года, и европейские импортеры не сильно отстают <...> Продавцы СПГ осматривают этот рынок и чувствуют себя довольно уверенно, что спрос на газ сохранится у нас (в западных странах. — «Газета.Ru») на десятилетия вперед», — заключается в материале.

22 июня президент Франции Эммануэль Макрон призвал инвесторов вкладывать больше денежных средств в борьбу с изменением климата. Ведущая роль в финансировании подобных программ, по его мнению, должна принадлежать представителям частного бизнеса, суверенным фондам и благотворительным организациям.