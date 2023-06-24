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В США указали на риски сохранения зависимости ЕС от природного газа на десятилетия вперед

Bloomberg: для перехода к безуглеродной энергетике ЕС нужно гораздо больше природного газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В обозримом будущем европейским странам не удастся совершить стремительный переход местного энергетического рынка на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Потребность региона в природном газе будет сохраняться еще несколько десятилетий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Нарастить инвестиции в топливо планируют ряд мировых гигантов отрасли, включая британо-нидерландскую фирму Shell, американскую энергокомпанию Chevron и других представителей отрасли. При этом Китай и ряд европейских импортеров по-прежнему продолжают заключать контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ), уточняется в статье.

«Ведущие мировые производители планируют ускорить инвестиции в топливо. Китай продолжает подписывать сделки на покупку сжиженного природного газа после 2050 года, и европейские импортеры не сильно отстают <...> Продавцы СПГ осматривают этот рынок и чувствуют себя довольно уверенно, что спрос на газ сохранится у нас (в западных странах. — «Газета.Ru») на десятилетия вперед», — заключается в материале.

22 июня президент Франции Эммануэль Макрон призвал инвесторов вкладывать больше денежных средств в борьбу с изменением климата. Ведущая роль в финансировании подобных программ, по его мнению, должна принадлежать представителям частного бизнеса, суверенным фондам и благотворительным организациям.

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