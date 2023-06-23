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Минфин выплатил купонный доход по евробондам

Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 19,6 млрд руб. (эквивалент $234,8 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»)» — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объеме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, российские юридические лица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года. Отмечается, что они «обязаны обеспечить» их исполнение перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются депозитариями РФ, «путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении» производится «еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств» для покупки еврооблигаций.

До этого сообщалось, что Минфин России направил в правительство предложение о выпуске так называемых патриотических гособлигаций.

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