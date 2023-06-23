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Пивоваренной компании «Балтика» нашли нового инвестора

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg завершила поиск нового инвестора для «Балтики»

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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group завершила процесс поиска нового инвестора для российского производителя «Балтика», являющемся второй по величине пивоваренной компанией в РФ. Соглашение с будущим владельцем активов уже подписано, однако его имя не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы «Балтики».

В связи с международными санкциями против РФ руководство датской корпорации приняло решение уйти из страны и найти инвестора для своего главного актива на российском внутреннем рынке. До момента завершения сделки «Балтика» продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, уточнили в компании.

«После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов… До момента завершения сделки пивоваренная компания «Балтика» продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме», — пояснили в пресс-службе.

В российской компании также добавили, что руководство сохранит все имеющиеся обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников.

7 февраля руководство датского пивоваренного концерна Carlsberg заявило в собственном отчете за 2022 год, что планирует договориться о продаже своей части бизнеса на российском внутреннем рынке к середине 2023-го. При этом в компании выразили надежду, что у них получится выработать правильное и подходящее решение как для покупателя, так и для сотрудников компании.

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