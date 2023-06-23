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В России рассказали, что нужно делать властям Турции для стабилизации курса лиры

«Ъ»: ЦБ Турции придется повышать ключевую ставку до 25-30% для сдерживания ослабления лиры

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Depositphotos

Переход финансовых властей Турции к стратегии, направленной на ужесточение денежно-кредитной политики, должен помочь не позволить местной национальной валюте резко ослабнуть по отношению к американской. Однако для сдерживания курса лиры к доллару местному Центробанку (ЦБ) придется повышать уровень ключевой ставки с нынешних 15% до 25-30% годовых, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

При этом накануне, 22 июня уже повысил процентную ставку почти вдвое — с 8,5% годовых. Однако даже этой меры недостаточно для сдерживания ослабления курса лиры к доллару. Местная нацвалюта продолжает терять позиции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики. В ходе торгов трейдеры давали за доллар 24 лиры, уточняется в статье.

«Повышение ставки расстроило инвесторов, которые рассчитывали на более агрессивное ужесточение политики, но указание на дальнейшее повышение обнадеживает участников рынка. Этот шаг, однако, не оказал поддержку лире, слабеющей после завершения второго тура президентских выборов в Турции и победы в нем Реджепа Тайипа Эрдогана <...> Центробанку Турции придется повышать ставки до 25–30% к концу 2023 года только для того, чтобы сдержать ослабление лиры», — заключается в материале.

22 июня Центральный Банк (ЦБ) Турции решил резко повысить ключевую процентную ставку до 15%. При этом ранее она была на уровне 8,5%. Совет директоров местного ЦБ принял решение начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции.

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